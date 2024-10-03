Военный эксперт подчеркнул, что эти бомбы также не являются эффективными.

Военный эксперт Михаил Жирохов рассказал, почему российские оккупанты для атаки на Волчанск не могли впервые применить сверхмощный боеприпас ОДАБ-9000.

"Это не была девятитонная бомба. Ее носители - почти исключительно бомбардировщики Ту-22М3. Их в воздухе точно не было, ведь наше командование Воздушных сил точно об этом имело бы какую-то информацию, она была бы доступна для людей", - объяснил специалист в эфире Radio NV.

По его словам, эти бомбы являются неэффективными, а использовали их только во время советской агрессии в Афганистане.

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"Было сброшено около 300 бомб по горным укреплениям. Но даже там они оказались неэффективными", - подчеркнул Жирохов.

Эксперт также объяснил, почему пропагандисты распространили такой фейк. Он считает, что таким образом они хотели показать, что "специальная военная операция" скоро закончится:

"У россиян (к сожалению, как и у нас) есть какие-то медиа, особенно их Z-военкоры, которые любят, чтобы был хайп. То есть для них очень важно, чтобы их цитировали, о них говорили. Поэтому они взяли видео использования трехтонки или полуторотонки, сделали графические действия (такое с современной техникой можно делать) и выдали как использование девятитонки. Очевидно, что для поднятия своего рейтинга; чтобы показать, что Россия уже бросила в бой все, что возможно, и очень скоро "СВО" должно закончиться".

Удар РФ по Волчанску - что известно

Как писал УНИАН, российские СМИ сообщили, что РФ ударила по Волчанску термобарическим боеприпасом ОДАБ-9000. Тогда эксперты отмечали, что речь идет о "мифическом" боеприпасе, который в лучшем случае существует как экспериментальная разработка.

Позже стало известно, что такая информация не соответствует действительности. По словам представителя оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталия Саранцева, для применения этой бомбы нужен соответствующий носитель, к примеру, Ту-160, однако такого самолета не было зафиксировано в воздушном пространстве.

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