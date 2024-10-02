СМИ заявили, что РФ ударила по Украине 'самой мощной неядерной бомбой в мире': действительно ли это так

Сами россияне называют ОДАБ-9000 "Папой всех бомб", однако реальные возможности боеприпаса остаются неизвестными.

По сообщениям российской стороны, Москва ударила по Волчанску термобарическим боеприпасом ОДАБ-9000, однако пока подтвердить это не представляется возможным. Видео взрыва выложили в Сеть, а о самой бомбе пишет Defense Express.

Сам факт использования ОДАБ-9000 вызывает у экспертов большие сомнения, ведь речь идет о "мифическом" боеприпасе, который в лучшем случае существует как экспериментальная разработка.

Дело в том, что его испытали только один раз и это было в далеком 2007 году.

Еще одна проблема для россиян - огромные размеры и вес конструкции. Поэтому бомбу возможно сбросить только непосредственно над целью, а в роли носителей могут выступать только "большие" бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3.

Украина имеет много ЗРК, поэтому применение такого оружия практически со 100% гарантией приведет к потере самолета-носителя, а с ними у россиян и так большие трудности.

Как бы там ни было, на представленном видео очень трудно распознать тип бомбы. По мнению экспертов, в реальности речь может идти о планирующем боеприпасе, возможно, сверхмощной бомбе ФАБ-3000. Ее ранее уже применяла российская сторона.

ОДАБ-9000 - справка

Ранее российская пропаганда назвала ОДАБ-9000 "Папой всех бомб", что является отсылкой на прозвище реально существующей американской бомбы GBU-43/B, или Mother Of All Bombs (МОАВ).

Россияне считают ОДАБ-9000 "самым мощным неядерным боеприпасом в мире". Сообщалось, что взрыв бомбы можно сравнить по разрушительной силе со взрывом тактического ядерного боеприпаса.

По сравнению с МОАВ российская бомба якобы в 4 раза мощнее. По неподтвержденным данным масса ее взрывчатого вещества составляет более 7000 кг.

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