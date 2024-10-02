Российские захватчики пытались отомстить украинцам за освобождение Волчанского агрегатного завода, выяснили журналисты.

В городе Волчанск Харьковской области воины из 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины в конце сентября уничтожили 100 российских захватчиков.

Раненения получили 25 противников, сообщил доброволец 24 отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов (позывной "Осман"). По его сведениям, уничтожены также 16 вражеских МТ-ЛБ и одна боевая машина пехоты.

Российские захватчики решили отомстить украинцам спустя неделю после того, как подразделения Главного управления разведки Минобороны Украины полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода, пишет Forbes. Издание отметило, что противники пошли в атаку, которая закончилась для них катастрофой:

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"Атакуя украинские позиции к северо-западу от химического городка из 30 зданий, эквивалент половины российского батальона - 17 бронированных тягачей МТ-ЛБ, три танка и не менее 100 пехотинцев - врезались в стену украинской огневой мощи".

Журналисты добавили, что украинские воины, в частности, могли атаковать противников дронами, которые сбрасывали гранаты.

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24 сентября стало известно, что специальные группы ГУР МО освободили от россиян Волчанский агрегатный завод. По словам офицера одного из спецподразделений ведомства, бои с врагами длились более недели, были уничтожены несколько десятков противников, и около 20 захватчиков взяты в плен. От врагов "зачистили" все 30 зданий предприятия.

Стоит отметить, что в районе Волчанска уже длительное время идут боевые действия. В середине лета появилась информация, что защитники Украины окружают российские оккупационные силы, которые находились на территории Волчанского агрегатного завода.

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