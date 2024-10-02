Враг ударил боеприпасом меньшего веса и мощности.

Информация о якобы применении российскими оккупационными войсками авиабомбы ОДАБ-9000 в Волчанске не соответствует действительности. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков", полковник Виталий Саранцев.

Он пояснил, что для применения этого боеприпаса нужен соответствующий носитель, которым теоретически может быть, например, стратегический бомбардировщик Ту-160.

"Однако перемещение таких самолетов не было зафиксировано. Был использован боеприпас меньшего веса и мощности, взрыв которого пропагандисты использовали для создания "эффектной" картинки", - отметил Саранцев.

Военный добавил, что подобные сообщения могут быть частью информационной войны, направленной на деморализацию военнослужащих Сил обороны Украины, запугивание местного населения и дестабилизацию региона.

Саранцев призвал использовать проверенные источники информации и не распространять фейковые сообщения российских пропагандистов, подыгрывая врагу.

Бомбовый удар по Волчанску

Как сообщал УНИАН, сегодня ряд СМИ распространили информацию, что РФ ударила по Волчанску "самой мощной неядерной бомбой в мире" - термобарическим боеприпасом ОДАБ-9000. Также в сеть выложили видео взрыва, вызванного якобы этой бомбой.

В то же время эксперты выразили сомнения, что был применен боеприпас именно ОДАБ-9000, потому что это пока "мифический" боеприпас, который в лучшем случае существует как экспериментальная разработка. Его испытали только один раз и это было в далеком 2007 году.

Кроме того, обращалось внимание, что эта бомба имеет огромные размеры и вес, поэтому сбросить ее можно только непосредственно над целью. В роли носителей могут выступать только "большие" бомбардировщики Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. Но Украина имеет много ЗРК, которые не пропустили бы такой самолет врага.

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