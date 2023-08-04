Отмечается, что часть ракет, выпущенных российскими курсантами, упала на территории самой России.

Россия начала испытывать недостаток летчиков и начала привлекать к войне курсантов-пилотов. Они отрабатывают практические стрельбы ракетными ударами по территории Украины.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Отмечается, что начиная с августа, курсанты летных училищ РФ проводят практические стрельбы с вертолетов неуправляемыми ракетами по общинам Сумской области.

"При этом в связи с низким профессиональным уровнем часть ракет попала по объектам на территории страны-агрессора. Фактически оккупанты готовят вчерашних подростков к войне против Украины и заставляют их тренироваться на мирном населении, намеренно предоставляя им неуправляемые ракеты", – отметили в ЦНС.

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Война в Украине: важные новости

Украинские военные задействовали новые резервы в контрнаступлении на юге Украины. Силы обороны стремятся продвинуться в районе Работино Запорожской области. Этот населенный пункт находится менее чем в 1,5 милях (2,4 км) от основной линии обороны оккупантов.

Кроме того, стало известно, сколько денег Украина тратит на войну. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что на поддержку ВСУ в отпоре российской агрессии государство тратит около 2 трлн гривень в год.

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