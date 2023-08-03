Эта сумма значительно больше доходной части бюджета в мирное время.

На то, чтобы давать отпор российским оккупантам и поддерживать Вооруженные силы, Украина тратит около 2 триллионов гривен в год. Новую оценку расходов на войну на конференции послов Украины озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Фактически поддержка Вооруженных сил и война стоит Украине около 2 триллионов гривен", – говорит глава правительства.

Шмыгаль напоминает, что это больше, чем доходная часть бюджета в мирное время (она составляла 1,3 триллиона гривен). Премьер-министр подчеркнул, что сейчас государство держится благодаря финансовой поддержке партнеров, а также за счет грантов и кредитов.

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Расходы Украины на войну - предварительные оценки

В марте 2023 года министр финансов Сергей Марченко сообщал, что ежемесячно Украина тратит на военную кампанию около 130 миллиардов гривен, тогда как ежемесячный доход бюджета - 80 миллиардов гривен. По этим расчетам расходы в год – 1,56 триллиона гривен.

За первые полгода войны (с февраля по август 2022 года) Украина потратила из государственного бюджета почти 1 триллион гривен, сообщал глава правительства Денис Шмыгаль. Он отмечал, что 40% расходов – потребности армии. В частности, на то время 288 миллиардов гривен пошли на зарплаты военных, 135 миллиардов гривен – на приобретение и ремонт военной техники.

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