Украинские военные пытаются продвинуться в районе Работино Запорожской области.

Силы обороны постепенно продвигаются к основной линии обороны российских оккупационных войск на юге. В контрнаступлении Украина задействовала резервы 10-го армейского корпуса ВСУ, а также танки и бронетехнику, чтобы достичь продвижения в районе Работино Запорожской области.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что на начальном этапе контрнаступления украинских войск в начале июня силы 9-го армейского корпуса использовали только что полученную западную технику, но понесли потери. К тому же, россияне подготовились к обороне и обустроили минные поля, что замедлило продвижение украинских военных.

Следующая фаза контрнаступления была основана на атаках пехотных частей. Украина пыталась получить преимущество над врагом с помощью асимметричных методов ведения боя, однако это также не привело к прорыву, пишут авторы материала.

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На прошлой неделе Украина решила отправить на поле боя резервный 10-й армейский корпус, имеющий на вооружении тяжелую технику западного образца. Это привело к резкой активизации боев.

"Последняя неделя боев была важной, потому что они решили больше задействовать второй эшелон своих войск. Пока неясно, понесли ли российские войска достаточные потери, чтобы создать условия для прорыва ВСУ. На этом этапе мы ждем и наблюдаем", – рассказал изданию военный аналитик Роб Ли, который только что вернулся с фронта.

В то же время украинский военный, имя которого не называют, отметил, что события на фронте можно описать как тяжелое, но постепенное движение, которому мешает погода.

"Мы пытаемся закрепиться в Работино и работаем с различными препятствиями. Погодные условия идеальны для того, чтобы российские силы использовали беспилотники для поражения нашей артиллерии", – добавил он.

Работино, в районе которого идут ожесточенные бои, находится менее чем в 1,5 милях (2,4 км) от основной линии обороны Кремля. Именно там может произойти прорыв украинских войск, акцентирует издание.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупационные войска отчаянно пытаются остановить продвижение Сил обороны. По его словам, штурмы россиян очень жестокие. Но украинские защитники доминируют.

Кроме того, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении продолжается продвижение украинских войск. На Купянском и Лиманском направлениях оккупанты ведут активные наступательные действия, однако ВСУ срывают планы врага.

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