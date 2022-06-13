Жданов прогнозирует дальнейшее снижение активности боев на большинстве направлений.

Российские оккупанты на третий месяц полномасштабной войны против Украины вернулись к своему старому методу ведения боев - "огневому валу", тактике выжженной земли.

Об этом рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов, пишет "Сегодня".

При этом сама тактика россиян не поменялась, считает эксперт.

"Они не могут ее изменить, потому что им нужно переучиться. Они просто стали более осторожными, поэтому и уменьшилось количество потерь со стороны Российской Федерации. Это первое. Второе - они начали более мощно наносить нам огневое поражение. Они собрали много артиллерии, усиливают удары авиации и меньше атакуют. Атакуют уже после того, как наши позиции обработаны огневым воздействием их средств. Это единственное существенное изменение действий российской армии на поле боя. Я бы не сказал, что это обученность. Все новое - это хорошо забытое старое", - объяснил он.

По словам Жданова, активность боевых действий снижается уже сегодня. Враг пытается возобновить наступление на отдельных направлениях вокруг Северодонецка, но это уже не такое мощное наступление, как было ранее.

"Они начинают перебрасывать войска с других направлений. Посмотрим, к чему это приведет. Но я думаю, это [22 июня] будет крайняя дата, когда они будут сосредоточивать усилия. Потом, вероятнее всего, все будет переходить к позиционной войне", - прогнозирует он.

Как сообщал УНИАН, ранее в Луганской ОВА спрогнозировали, что в ближайшее время российская армия бросит все резервы для захвата Северодонецка.