В Минобороны РФ отчитались об ударах по украинским объектам энергетики.

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что поразили "все назначеннные объекты" во время массированного обстрела Украины 29 декабря.

Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге. По его словам, вчера Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар "высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления и объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины".

"Цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. В результате удара остановлено производство и ремонт военной техники и боеприпасов, а также прекращена переброска резервов ВСУ из западных регионов Украины. В результате нарушения железнодорожных перевозок поставленное для ВСУ иностранное вооружение заблокировано в тыловых районах", - заявили в российском министерстве.

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Обстрел Украины 29 декабря

Как известно, вчера российские оккупанты атаковали Украину ракетами с самолетов стратегической авиации и кораблей.

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины рассказали, что украинская ПВО уничтожила 54 ракеты из более 69, выпущенных захватчиками.

Над столицей силам противовоздушной обороны удалось сбить 16 российских ракет. Обломки сбитых ракет повредили три частных дома, автомобиль, промышленное предприятие и детскую площадку. Сообщалось о трех пострадавших.

В Министерстве энергетики Украины сообщали о повреждении некоторых объектов генерации и электросети.

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