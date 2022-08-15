Также ночью и утром были обстреляны села Котлярево, Широкое и Поляна.

Ночью Николаев подвергся обстрелам российских оккупантов, повреждены учебное заведение и гостиница.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

"Ночью, 15 августа, около 02:40 Николаев подвергся вражеским обстрелам. В результате чего повреждено учебное заведение и гостиница на окраинах города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация о последствиях обстрелов уточняется", - отметил он.

В Николаевском районе ночью, 15 августа, враг обстрелял с. Котлярево Шевченковской громады. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

"Баштанский район. Вчера, 14 августа, ориентировочно в 9:30, 12:00, 16:00 и 21:00 были обстрелы за пределами с. Широкое Широковской громады. Также с. Широкое было обстреляно 15 августа, около 06:30. В результате чего повреждены сельхозздания в домохозяйствах. Пострадавших нет", - говорится в заметке.

Около 01:40, 15 августа, обстрелам подверглось также с. Поляна Широковской громады: повреждены жилые дома и гаражи.

"Под постоянным огнем остаются населенные пункты Березнеговатской громады, находящиеся на линии разграничения. Так, за прошедшие сутки были обстрелы окрестностей пгт Березнеговатого и сел Висунск и Семеновка. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Ранее сообщалось, что российские захватчики ударили по инфраструктуре порта Николаева, обошлось без людских потерь. Вероятно, стреляли ракетами С-300.

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