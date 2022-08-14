Российские оккупанты атаковали портовую инфраструктуру Николаева. Предположительно, стреляли ракетами С-300.
Об этом в Facebook сообщил представитель оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров, отчитываясь об оперативной обстановке на юге по состоянию на 13:00.
"В самом Николаеве обстреляны жилые районы города, атакована портовая инфраструктура, повреждены линии коммуникации и промышленные объекты. Есть данные о вероятном применении врагом и противовоздушных ракет С-300, информация проверяется. Сейчас известно об одном раненном гражданском лице", - сказал он.
Он добавил, что по Николаевскому району 13 августа поздно вечером с самолета Су-35 враг запустил протирадиолокационную ракету Х-31П, повреждены сельскохозяйственные площади, других разрушений и жертв нет.
Также среди ночи реактивными системами залпового огня "Смерч" были атакованы Николаев и Березнеговатое, где в результате удара повреждены два дома, один человек погиб под завалами, еще один получил ранения.
Ранее сообщалось, что российские захватчики ударили по инфраструктуре порта Николаева, обошлось без человеческих потерь.