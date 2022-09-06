Ликвидация последствий вражеского ракетного удара продолжается.

Пожар на нефтебазе в Кривом Роге, возникший после удара российской ракеты, удалось локализовать.

Об этом в своем Telegram сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Пожар на нефтебазе, возникший после удара ракеты, только сейчас удалось локализовать. Ликвидация последствий продолжается. Главное - жертв нет", - отметил он.

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Российские оккупанты совершили полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Противники уже не раз обстреливали Днепропетровщину, были жертвы и пострадавшие.

Напомним, в 8.13 Александр Вилкул сообщил о ракетных ударах по Кривому Рогу.

Позже глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко написал в Telegram, что в результате удара оккупантов по Кривому Рогу начался сильный пожар на нефтебазе.

На локализацию пожара понадобилось более 6 часов.

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