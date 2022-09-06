Вследствие удара оккупантами по Кривому Рогу начался сильный пожар на нефтебазе.
Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.
"У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Горожан призвали оставаться в укрытиях.
Взрывы в Кривом Роге прозвучали во время тревоги. По предварительной информации, работала ПВО. Вскоре ТГ-каналы сообщили, что после "прилета" над городом поднимается столб дыма.
Впоследствии стало известно, что воздушные силы Украины сегодня утром сбили один вертолет оккупантов Ка-52 и пять из шести высокоточных ракет, выпущенных с Каспийского моря.
Напомним, вчера в районе Кривого Рога противовоздушная оборона сбила вражескую ракету.
Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявлял, что российские оккупанты хотят захватить город Кривой Рог Днепропетровской области, чтобы создать плацдарм для наступления на Южноукраинск и Вознесенск Николаевской области.
Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что угроза прорыва что для Запорожья, для Кривого Рога, что для Николаева практически равен нулю.