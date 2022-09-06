На месте работают пожарные и пожарный поезд.

Вследствие удара оккупантами по Кривому Рогу начался сильный пожар на нефтебазе.

Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас ракетный удар по Кривому Рогу. Сильный пожар на нефтебазе. На месте работают пожарные и пожарный поезд. Масштабы разрушений и информация о пострадавших выясняются", - сообщил он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня утром оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу. Горожан призвали оставаться в укрытиях.

Взрывы в Кривом Роге прозвучали во время тревоги. По предварительной информации, работала ПВО. Вскоре ТГ-каналы сообщили, что после "прилета" над городом поднимается столб дыма.

Впоследствии стало известно, что воздушные силы Украины сегодня утром сбили один вертолет оккупантов Ка-52 и пять из шести высокоточных ракет, выпущенных с Каспийского моря.

Напомним, вчера в районе Кривого Рога противовоздушная оборона сбила вражескую ракету.

Ранее генерал-майор Дмитрий Марченко заявлял, что российские оккупанты хотят захватить город Кривой Рог Днепропетровской области, чтобы создать плацдарм для наступления на Южноукраинск и Вознесенск Николаевской области.

Как сообщал УНИАН, ранее военный эксперт Олег Жданов отмечал, что угроза прорыва что для Запорожья, для Кривого Рога, что для Николаева практически равен нулю.

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