Мощный взрыв произошел в нескольких метрах от патрульных.

Инспекторы батальона патрульной полиции ТОР одними из первых оказались на месте взрыва во время ракетной атаки россиян по столице Украины 23 ноября.

Как рассказали в патрульной полиции, инспекторы Андрей Буценко, Владимир Шишков и Виталий Бондарев двигались на свой квадрат патрулирования, когда в нескольких десятках метров от них произошел мощный взрыв.

"Сразу бросились в эпицентр события. На дорогах образовалась непроездная пробка, поэтому приняли решение, что быстрее пешком. Прибыли на место, начали оказывать домедицинскую помощь пострадавшим", – рассказывают в полиции.

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Патрульные наложили турникет и передали военным медикам пострадавшего мужчину с тяжелым ранением конечности.

"Через мгновение к ним присоединились дополнительные экипажи полиции, кареты скорой и спасатели. Далее обеспечили беспрепятственный проезд оперативного транспорта, охрану места происшествия и помощь в эвакуации пострадавших", – добавили в полиции.

Вражеская атака по Киеву и области 23 ноября

23 ноября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Как сообщили в Национальной полиции, жертвами ракетных обстрелов России стали 10 человек, среди них двое детей. Еще 52 человека получили ранения.

Всего оккупанты выпустили около 70 ракет, около половины зафиксировали на Киевщине.

В Киевской области под ударами оказались Киев, Вышгород, Чабаны, Глеваха, Украинка. Местные власти информировали о 35 пострадавших, из них 31 – в Вышгороде. Семь человек погибли.

Во время обстрела был нанесен значительный ущерб энергетическим системам Киева. Город остался без света, начались проблемы с тепло- и водоснабжением. Только по состоянию на утро 27 ноября в столице удалось почти полностью восстановить электропитание, водоснабжение, теплоснабжение и связь.

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