После атаки РФ 23 ноября некоторые районы столицы были частично обесточены.

Вода и отопление в домах Киева должны появиться утром 24 ноября. Восстановление электроснабжения ожидается после стабилизации энергосистемы.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации, отметив, что 23 ноября в небе над столицей зафиксировали 31 российскую ракету, из них 22 – сбили Силы обороны.

Сообщается, что из-за ракетной атаки России некоторые районы Киева были частично обесточены, вся столица осталась без тепло- и водоснабжения. Ракеты РФ повредили отдельные элементы критической инфраструктуры, говорится в сообщении.

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Ракетная атака России 23 ноября: удар по Киеву

Напомним, днем 23 ноября Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину.

По данным Воздушных сил Украины, РФ выпустила до 70 ракет по украинским территориям, Силы обороны сбили 51 ракету.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, атака по Киеву унесла жизни трех человек, более десятка ранены.

Премьер-министр Украины Шмыгаль сообщил, что после обстрела по всей стране применили аварийные отключения электроэнергии: "Это вынужденный шаг, чтобы избежать аварий и разбалансировки системы".

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