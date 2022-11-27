Отмечается, что ремонт электросетей на завершающей стадии.

Ситуация в Киеве после последнего удара российских оккупантов улучшилась. По состоянию на 9:00 воскресенья, 27 ноября, в столице практически полностью восстановлено электропитание, водоснабжение, теплоснабжение и связь.

В Киевской городской военной администрации отметили, что ремонтные работы в системе электросетей на завершающей стадии.

"По утрам большинство жителей города не только со светом, но и без аварийных и даже стабилизационных отключений. Все благодаря восстановленному, стабильному электроснабжению и низкому потреблению абонентами электроэнергии. В масштабе столицы водоснабжение, теплоснабжение, связь – все работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Видео дня

При этом отмечается, что все еще возможны локальные аварийные ситуации.

Отключение света в Киеве - что известно

23 ноября российские войска в очереднйо раз ударили по объектам энергосистемы Украины. В результате страна погрузилась в тьму.

24 ноября стало известно, что в Киеве электроэнергии нет в 70% жилых домов. В свою очередь в ДТЭК заявили, что в столице свет будут включать на два-три часа.

Утром 27 ноября в "ДТЭК Киевские электросети" заявили, что все еще существует острая необходимость экономить электроэнергию. В связи с этим будут применяться аварийные отключения света, а ранее составленные графики не действуют.

Вас также могут заинтересовать новости: