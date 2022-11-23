Вражеская атака по Киеву унесла жизни трех человек, более десятка ранены.
Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, три человека погибли в результате сегодняшнего ракетного обстрела столицы.
"Среди них - 17-летняя девушка. Пострадали 11 жителей столицы. 10 из них госпитализировали в медучреждения города. Одному пострадавшему медики оказали помощь на месте", – рассказал мэр.
Ранее было известно о троих погибших и 9 пострадавших.
Атака по Киеву и области 23 ноября
В среду, 23 ноября, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по городам Украины, выпустив 70 ракет.
Серия взрывов прозвучала в столице. Впоследствии стало известно о попадании в объект инфраструктуры и двухэтажное здание в Киеве.
В Киевской области зафиксировали попадания российских ракет по жилому сектору, в частности, в Вышгороде и Чабанах, и инфраструктурным объектам. По последней информации, в результате атаки пострадали более 20 человек, 1 человек погиб.
Киевщина обесточена, частично отсутствует водо- и теплоснабжение.