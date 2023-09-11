Боевая ситуация на линии фронта на юге и востоке особенно напряженная.

Силы обороны Украины отбили атаки захватчиков на Авдеевском, Марьинском и Запорожском направлениях.

Боевая обстановка на линии фронта на юге и востоке Украины остается сложной, поскольку российские оккупанты не оставляют попыток штурмовать украинские оборонительные позиции. Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток произошло более 20 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В частности, на Купянском направлении украинские защитники успешно сдерживают противника в районе Новоселовского Луганской области. Противник нанес авиационные удары возле Синьковки и Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Двухлетнее, Ковалевка, Кисловка Харьковской области.

Также на Лиманском направлении авиационным ударам подверглись Надежда, Новоегоровка, Дубрава, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Белогоровка Луганской области и Северск, Верхнекаменское, Спорное, Берестовое Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении Силы обороны успешно сдерживают противника в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, среди которых Васюковка, Миньковка, Богдановка, Ивановское, Курдюмовка Донецкой области.

При этом на Авдеевском направлении украинские воины отбили атаки противника в районах Керамика и Авдеевки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар вблизи Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Керамик, Новокалиново, Степное, Авдеевка, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток украинские воины отбили атаки врага в районе Марьинки. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка, Ильинка, Новомихайловка, Катериновка, Елизаветовка Донецкой области.

Вместе с тем, на Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары неподалеку Пречистовки, Урожайного, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Старомайорское, Шевченко Донецкой области.

Также на Запорожском направлении украинские защитники отбили атаки врага в районе Новоданиловки и Работиного Запорожской области. Авиационным ударам противника подверглись Малиновка, Малая Токмачка и Работино Запорожской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Новодаровка, Степногорск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении враг обстрелял из артиллерии и минометов Берислав, Томарино, Антоновку, Херсон, гигантское Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории", - говорится в сводке.

Украина вернула под контроль вышки "Бойко"

Напомним, сегодня стало известно, что Украина смогла вернуть под контроль стратегически важные объекты в Черном море. Речь идет о так называемых "вышках Бойко", которые приблизят ВСУ к деоккупации Крыма. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Liga.net.

Также в ГУР МО рассказали детали спецоперации и показали соответствующие кадры из "зачистки", которую проводили спецназначенцы во время захвата "вышек Бойко". На одном из этапов пришлось спасать воина "Конона", он оказался за бортом во время одного из столкновений с силами РФ и провел в открытом море 14 часов.

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