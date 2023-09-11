Враги размещали на башнях средства радиоэлектронной борьбы, поделились в ГУР.

Так называемые "вышки Бойко", которые находятся в Черном море, Украина вернула под свой контроль, и это является очередным шагом, в частности, для деоккупации временно захваченного россиянами Крыма.

Противник использовал объекты в качестве наблюдательных пунктов и размещал там средства радиоэлектронной борьбы, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии Liga.net.

"Восстановление контроля - это эффективное использование этих объектов, чтобы помогать Силам обороны... Если мы анализируем события в Крыму за последние несколько месяцев, то видим активные мероприятия. Это (освобождение "вышек Бойко" - Ред.) очередной шаг для освобождения Крыма и возвращения контроля над акваторией Черного моря", - отметили в ГУР.

Видео дня

Украинская разведка также на своем канале в Telegram поделилась очень важной информацией о тайной операции по освобождению "вышек Бойко" и показала уникальные документальные кадры.

В ГУР МО поделились, что разведчики-спецназовцы плыли штормовой акваторией на резиновых лодках, зачищали объекты и демонтировали средства разведки государства-агрессора, столкнулись с вражеской авиацией и эвакуировали "Конана" - воина, оказавшегося за бортом. Боец 14 часов находился в открытом море.

Ранее экс-сотрудник внешней разведки Комитета госбезопасности СССР Александр Зеленько говорил, что для освобождения Крыма украинские воины будут наносить точечные удары.

Освобождение "вышек Бойко" - сегодня это стоит знать

11 сентября стало известно, что подразделения ГУР Минобороны Украины провели уникальную операцию и освободили от российских захватчиков "вышки Бойко". В частности, украинские воины прогнали врагов с буровых платформ "Украина" и "Петр Годованец".

Справка УНИАН. "Вышки Бойко" - это самоподъемные буровые установки" Украина" ("Независимость"), а также "Петр Годованец", приобретенные еще во время президентства Виктора Януковича. В то время министром энергетики был Юрий Бойко. РФ захватила вышки в 2014 году.

Вас также могут заинтересовать новости: