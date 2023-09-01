В течение суток произошло 31 боевое столкновение.

Силы обороны Украины за сутки успешно отбили атаки российских захватчиков на 5 направлениях. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток произошло 31 боевое столкновение", - говорится в сводке.

В частности, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоселовского Луганской области. Враг нанес авиационный удар в районе крахмального Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Строевка, Новомлинск, Петропавловка, Кисловка, Песчаное и Дружелюбовка Харьковской области.

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Кроме того, на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Мирное, Торское, Свято-Покровское, Ивано-Дарьевка, Никифоровка и Раздоловка Донецкой области.

Вместе с тем, на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Курдюмовки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Ступочков, Белой Горы, Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Васюковка, Григоровка, Бахмут, Белая Гора, Дачное и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Северного Донецкой области. Продолжил наносить артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Степное, Северное, Невельское, Мемрик Донецкой области.

Также, на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Александрополь, Острое, Марьинка, Новомихайловка, Катериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Великой Новоселки Донецкой области. Нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Водяное, Новомихайловка, Великая Новоселка, Урожайное, Свободное Поле и Новополь Донецкой области.

В то же время, на Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Малиновка Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Красное, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

К тому же, на Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Мыловое, Казацкое, Бургунка, Токаревка и Янтарное Херсонской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.

Белый дом раскрыл прогресс ВСУ за последние 72 боевых часа

Сегодня координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби объявил, что Белый дом видит заметный прогресс ВСУ на фронте за последние 72 часа. Его слова процитировал The Guardian.

Собственно, речь идет о продвижении наших войск на юге территорий - в районе Запорожской области, отмечал Кирби.

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