По итогам этой недели глава государства отметил воинов на разных направлениях.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских защитников, которые защищают территорию Украины и останавливают атаки врага на разных направлениях.

Об этом он сообщил в своем видеообращении в конце 249-го дня войны.

"По итогам этой недели хочу отметить воинов 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, 5-го отдельного штурмового полка и 10-й отдельной горно-штурмовой бригады за мужество и стойкость во время удержания рубежей на Северском направлении, а также бойцов 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады за решительность во время освобождения нашей территории, за особую энергичность. Спасибо вам, воины!" - сказал Зеленский.

Видео дня

Также, по его словам, воины-пограничники Чопского отряда, которые сейчас в составе Сил обороны защищают Украину в Донецкой области, сегодня остановили жесткие штурмовые действия врага.

"Российская атака отбита. К тому же сумели пополнить наш обменный фонд. Спасибо, ребята! Имеют результат и Воздушные силы: сегодня сбит российский ударный вертолет и российский военный самолет Су-25", - подчеркнул Зеленский.

Потери армии РФ в Украине

Сегодня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о рекордных потерях российской армии за одни сутки.

Было ликвидировано почти тысячу русских оккупантов. Известно, что наибольшие потери они понесли на Донецком и Лиманском направлениях.

С 24 февраля по 30 октября российские оккупанты ориентировочно потеряли около 71 200 человек личного состава.

Кроме того, в течение ночи на юге Вооруженные Силы Украины нанесли два авиационных удара по системам ПВО захватчиков.

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