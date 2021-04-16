Хомчак призвал не создавать отряды добровольцев, как это уже начали делать на Прикарпатье.

В Генштабе отреагировали на намерения местных властей некоторых областей по созданию отрядов добровольцев на случай обострения ситуации на фронте и границе с Россией.

Об этом говорится в обращении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, обнародованном на странице Генштаба Вооруженных сил в Facebook.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил сформировать отряд добровольцев, которые в случае полномасштабного вторжения России будут защищать Украину на востоке.

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Хомчак подчеркнул, что Генштаб прогнозирует все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования. В регионах, в частности, проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны.

"В связи с указанным, прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не будоражить панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием не определенных законом военизированных формирований. Ведь подобная не скоординированная деятельность может быть спекулятивно использовано российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине", - говорится в обращении Хомчака.

Он отметил, что в ВСУ уже приняты все решения относительно быстрого развертывания дополнительных резервов и необходимых ресурсов на случай обострения ситуации.

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"Обращаюсь с призывом приобщаться к Вооруженным Силам Украины, пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны", - резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Скопление войск РФ на границе с Украиной

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.

По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.

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Автор: Юрий Годован