В Генштабе отреагировали на намерения местных властей некоторых областей по созданию отрядов добровольцев на случай обострения ситуации на фронте и границе с Россией.
Об этом говорится в обращении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, обнародованном на странице Генштаба Вооруженных сил в Facebook.
Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил сформировать отряд добровольцев, которые в случае полномасштабного вторжения России будут защищать Украину на востоке.
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Хомчак подчеркнул, что Генштаб прогнозирует все возможные варианты развития ситуации и определяет адекватные пути реагирования. В регионах, в частности, проводятся плановые и внеплановые сборы резервистов и территориальной обороны.
"В связи с указанным, прошу представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не будоражить панические настроения в обществе. Обращаю внимание, что не стоит смещать акценты созданием не определенных законом военизированных формирований. Ведь подобная не скоординированная деятельность может быть спекулятивно использовано российской пропагандистской машиной для информационного подтверждения их манипулятивных и лживых утверждений относительно ситуации в Украине", - говорится в обращении Хомчака.
Он отметил, что в ВСУ уже приняты все решения относительно быстрого развертывания дополнительных резервов и необходимых ресурсов на случай обострения ситуации.
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"Обращаюсь с призывом приобщаться к Вооруженным Силам Украины, пополнять оперативный резерв и подразделения территориальной обороны", - резюмировал главнокомандующий ВСУ.
Скопление войск РФ на границе с Украиной
- 30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.
- В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.
- 1 апреля Кремль прокомментировал сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины, заявив, что это не должно никого беспокоить.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ пытается давить на Украину путем усиления войск на границе. При этом он заверил, что Украина готова к любым провокациям и продолжает отстаивать на переговорах позицию внедрение более эффективного режима прекращения огня на Донбассе.
- По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, Россия может попытаться продвинуть свои войска вглубь территории Украины, а также готовится провоцировать Украину на военный ответ.
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