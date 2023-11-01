Представитель Пентагона отметил, что Силы обороны Украины демонстрируют "определенные постепенные успехи и прогресс" на фронте.

В Министерстве обороны США назвали текущие наступления российских оккупационных войск на фронте "операциями с ограниченным эффектом".

Об этом заявил представитель Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер во время пресс-конференции. Он отметил, что Силы обороны Украины демонстрируют "определенные постепенные успехи и прогресс" на фронте.

"Мы видим, как в некоторых местах россияне пытаются провести наступательные операции с ограниченным эффектом. Пытаются продвинуться вперед в некоторых областях", - сказал Райдер.

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По его словам, США будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Россия наступает вблизи Авдеевки

Как писал УНИАН, в Белом доме заявили, что новое наступление российских оккупантов на Донбассе в районах Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом, США уверены, что ВСУ отобьют атаку врага.

По данным Генштаба по состоянию на 1 ноября, российские захватчики не оставляют попыток окружить Авдеевку. Несмотря на то, что для поддержки своих войск оккупанты применяют авиацию, украинские войска стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.

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