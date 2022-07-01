Важным условием успеха украинских оборонительных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом.

Соединенные Штаты Америки будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом сказал в сегодняшнем телефонном разговоре с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

Залужный сообщил в Facebook, что в ходе разговора речь шла о реализации стратегических задач Сил обороны Украины, главным из которых является освобождение украинских земель в пределах международно признанных границ. "Важным условием успеха наших оборонительных и контрнаступательных действий является обеспечение соответствующим материально-техническим ресурсом. Мы искренне благодарны за оказанную и очень рассчитываем на дальнейшую помощь от партнеров", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный также отметил, что Милли передал заверения президента США Джо Байдена и министра обороны Ллойда Остина, что "Соединенные Штаты будут поддерживать Украину столько, сколько будет нужно".

Как сообщал УНИАН, ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн пообещала, что Европа будет помогать Украине столько, сколько нужно, пока Украина не победит врага.

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