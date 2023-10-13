При этом Кирби отметил, что атака россиян говорит о том, что США должны продолжать поддерживать Украину.

Новое наступление российских оккупантов на Донбассе в районах Лимана и Авдеевки не стало сюрпризом, США уверены, что ВСУ отобьют атаку врага.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, передает Голос Америки. "Как это было и во время неудачного прошлогоднего зимнего наступления РФ. Кажется, россияне используют тактику волновых атак, когда они бросают плохо обученных солдат на поле боя без надлежащей экипировки", - прокомментировал Кирби.

Он отметил, что российские власти не учитывают жизнь собственных солдат "добровольно жертвуя ими ради достижения своих целей". Украина же наоборот - "эффективно и разумно воюет".

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"Украинцы тяжело работают, чтобы отбить наступательные маневры. И им это удается. А прогресс российских подразделений, даже там где он есть, выглядит очень скудным", - подчеркнул представитель Белого дома.

При этом Кирби отметил, что такая атака россиян говорит о том, что США должны продолжать поддерживать Украину.

"Поэтому чрезвычайно важно, чтобы Конгресс придерживался обязательств перед украинским народом и принял меры для сохранения нашей поддержки", - подчеркнул он и добавил, что США продолжают поддерживать Украину.

Помощь США Украине

11 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что его страна выделяет $200 млн на новый пакет помощи по безопасности для Украины. В новый пакет войдут снаряды AIM-9 для новой системы противовоздушной обороны, которую США вскоре передадут Украине.

Также в пакет включены дополнительные артиллерийские боеприпасы и ракеты, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое вооружение и снаряжение для противодействия российским дронам.

Как сказал Остин, общее обязательство США в области безопасности для Украины теперь достигнет отметки $43,9 млрд с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

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