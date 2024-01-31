Россияне утверждают, что якобы в самолете Ил-75 погибло 65 пленных.

Сегодня вернулись все те украинские пленные, которые должны были быть на обмене 24 января, кроме 65, которые якобы погибли на борту самолета Ил-76.

Об этом сказал пресс-секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко в комментарии агентству УНИАН. "По тем сведениям, которые есть, это все, кто должны были быть в прошлый раз, кроме 65, которые якобы были на борту Ил-76", - сказал он. Яценко отмечает, что россияне рассказывают, что якобы 65 пленных погибли в самолете.

"Они и тела не хотят отдавать. Мы им говорим, что давайте нам хотя бы тела, если они реально погибли. Поменяйте их, нам есть на кого менять. Но они не отдают. То есть ни живых, ни мертвых", - добавил он.

Срыв обмена 24 января

24 января должен был состояться обмен пленными между Россией и Украиной, но этого не произошло. Россияне заявили, что якобы упал самолет Ил-76, на борту которого якобы была часть украинских пленных.

ГУР подтвердил, что в тот день действительно должен был состояться обмен – Украина выполнила свою часть договоренностей, привезла российских пленных на оговоренное место, однако обмен так и не состоялся.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что ситуация все еще до конца не понятна. По его словам, есть ряд сомнительных деталей в заявлениях РФ. В частности, россияне "не показали поля, усеянные трупами и останками, как должны были бы это показать, чтобы максимально обвинить Украину".

Представитель делегации Международного комитета Красного Креста в Украине Александр Власенко отметил, что если в результате катастрофы российского военно-транспортного самолета Ил-76 есть погибшие украинские пленные, то их тела должны вернуть Украине.

Впрочем, по словам представителя МККК, для такого обмена должно пройти больше времени. На вопрос о том, обращались ли в последние дни в МККК родственники людей, чьи фамилии пропагандисты опубликовали, отмечая, что они находились на борту уничтоженного Ил-76, Власенко сказал, что ему об этом неизвестно.

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