Россия потеряла еще около 20 прихвостней, отметили в Военно-Морских Силах ВСУ.

За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 9 захватчиков и миномет с боекомплектом.

Также ликвидированы 4 самоходные пушки "Гиацинт-С" и 2 хранилища с боеприпасами, сообщили Военно-Морские Силы ВС Украины.

"15 октября военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. За прошедшие сутки морские пехотинцы уничтожили 9 захватчиков и миномет с боекомплектом", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что наши артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены 17 человек живой силы, 4 самоходные пушки "Гиацинт-С" и 2 хранилища с боеприпасами.

Окончательные потери врага уточняются.

Новые потери России в Украине - важные новости

Украинская армия пошла в контрнаступление в конце августа. 14 октября в Офисе президента сообщили, что в нашем государстве с начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ, которая стартовала 24 февраля, уже деоккупировали 1 тыс. 620 населенных пунктов.

Генштаб ВСУ 16 октября сообщил, что наши воины 15 числа нанесли мощные удары по противнику, на юге ликвидировали 14 оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, гаубицу "Мста-Б" и три самоходные артустановки.

Общие потери России в Украине на сегодня составляют около 65 000 человек ликвидированными. Также уничтожено, в частности, 1 589 артиллерийских систем.

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