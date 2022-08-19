Всего морские пехотинцы ВСУ за день уничтожили 16 оккупантов.

На Донецком направлении в течение 18 августа украинские морпехи нанесли несколько ударов по скоплению военной техники и личного состава оккупантов. Всего за день было уничтожено 16 захватчиков.

Об этом сообщает в Facebook пресслужба Военно-Морских сил ВСУ.

18 августа, военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта. На Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 6 человек живой силы врага - говорится в сообщении.

Там добавили, что за прошедшие сутки в результате точной работы украинской артиллерии также была уничтожена самоходная гаубица оккупантов "Мста-С" и ликвидированы не менее 10 россиян. Окончательные потери врага уточняются.

Пограничники сорвали попытку оккупантов форсировать Северский Донец

Как рассказали в МВД, бойцы Госпогранслужбы заметили группу оккупантов на реке Северский Донец. Те сняли с себя всю форму и экипировку, чтобы удобнее форсировать реку.

Впрочем, пересечь Северский Донец оккупантам не удалось: два врага уничтожены, один ранен. Остальные участники ДРГ сбежали.

По словам президента Владимира Зеленского, российская армия тратит колоссальные ресурсы, чтобы захватить еще хоть километр на Донбассе.

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