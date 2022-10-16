Оккупанты пытаются удержать оборонительные рубежи на Херсонщине.

ВСУ продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении. Так, украинские воины за минувшие сутки нанесли мощные удары по врагу, уничтожили на юге 14 оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, три самоходные артустановки и гаубицу "Мста-Б".

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Нашей авиацией нанесено по позициям врага 13 поражений, в том числе по развертыванию противовоздушной обороны в Бериславском и Каховском районах, по сосредоточением живой силы врага и техники – в Николаевском и Баштанском районах. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 426 огневых задач. Подтвержденные потери врага составляют - 14 рашистов, 3 самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", станция радиоэлектронной борьбы. Повреждено 8 единиц техники, среди которых еще 2 самоходные установки и гаубица 122 калибра, танк и авто-бронетехника", - говорится в сообщении.

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Захватчики продолжали непрерывную аэроразведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Два вражеских "Орлана-10" уничтожены при попытке разведать успехи Сил обороны на правом берегу Днепра.

Кроме того, враг атаковал Николаевскую область с берегового ракетного комплекса "Бастион" одной крылатой ракетой типа "Оникс" из временно оккупированного Крыма. Без потерь.

Агрессоры также продолжали обстреливать портовую инфраструктуру и акваторию Очакова из миномета 120-го калибра. Потерь не зафиксировано.

К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу, до семи человек, в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил.

По украинским позициям враг четыре раза направлял тройки ударных вертолетов и пару штурмовиков.

В Генштабе также отметили, что в Черном море 12 боевых кораблей маневрируют в специально определенной ракетобезопасный зоне. В готовности к ракетному удару 3 ракетоносителя, снаряженные 12-ю "Калибрами".

Война в Украине: ситуация на фронте

На юге Украины продолжается контрнаступление ВСУ. Как отметили в Офисе президента Украины, Путин все еще надеется, что оккупанты будут держать Херсон, но они заняты мародерством. Диктатор хочет "сохранить лицо", но он не учел, что рашистам куда важнее грабить и совершать военные преступления.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, даже 100 тысяч погибших на войне россиян не заставят Кремль о чем-то задуматься. Вместе с тем в оперативном командовании "Юг" отмечают, что на юге ВСУ удерживают инициативу в развитии событий.

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