ВСУ продолжают контролировать ситуацию на Южнобугском направлении. Так, украинские воины за минувшие сутки нанесли мощные удары по врагу, уничтожили на юге 14 оккупантов, станцию радиоэлектронной борьбы, три самоходные артустановки и гаубицу "Мста-Б".
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.
"Нашей авиацией нанесено по позициям врага 13 поражений, в том числе по развертыванию противовоздушной обороны в Бериславском и Каховском районах, по сосредоточением живой силы врага и техники – в Николаевском и Баштанском районах. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 426 огневых задач. Подтвержденные потери врага составляют - 14 рашистов, 3 самоходные артустановки, гаубица "Мста-Б", станция радиоэлектронной борьбы. Повреждено 8 единиц техники, среди которых еще 2 самоходные установки и гаубица 122 калибра, танк и авто-бронетехника", - говорится в сообщении.
Захватчики продолжали непрерывную аэроразведку с использованием беспилотных летательных аппаратов. Два вражеских "Орлана-10" уничтожены при попытке разведать успехи Сил обороны на правом берегу Днепра.
Кроме того, враг атаковал Николаевскую область с берегового ракетного комплекса "Бастион" одной крылатой ракетой типа "Оникс" из временно оккупированного Крыма. Без потерь.
Агрессоры также продолжали обстреливать портовую инфраструктуру и акваторию Очакова из миномета 120-го калибра. Потерь не зафиксировано.
К вечеру противник попытался запустить диверсионно-разведывательную группу, до семи человек, в направлении деоккупированной Трифоновки. В стрелковом бою, понеся потери, отступил.
По украинским позициям враг четыре раза направлял тройки ударных вертолетов и пару штурмовиков.
В Генштабе также отметили, что в Черном море 12 боевых кораблей маневрируют в специально определенной ракетобезопасный зоне. В готовности к ракетному удару 3 ракетоносителя, снаряженные 12-ю "Калибрами".
Война в Украине: ситуация на фронте
На юге Украины продолжается контрнаступление ВСУ. Как отметили в Офисе президента Украины, Путин все еще надеется, что оккупанты будут держать Херсон, но они заняты мародерством. Диктатор хочет "сохранить лицо", но он не учел, что рашистам куда важнее грабить и совершать военные преступления.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, даже 100 тысяч погибших на войне россиян не заставят Кремль о чем-то задуматься. Вместе с тем в оперативном командовании "Юг" отмечают, что на юге ВСУ удерживают инициативу в развитии событий.