Украинские воины также попали в одну вражескую станцию-ретранслятор.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о поражении четырех районов сосредоточения живой силы и техники противника и двух опорных пунктов российских оккупантов.

Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили командный пункт врага, а также одну станцию-ретранслятор, говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18.00.

"Для поддержки действий наземных группировок, авиация Сил обороны в течение суток поразила два опорных пункта противника", - идет речь в сообщении.

Видео дня

Война Украины с Россией и потери противника - это стоит знать

В ВСУ 29 августа подтвердили, что защитники нашего государства пошли в контрнаступление. 16 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что почти вся Харьковщина освобождена.

Также армия Украины имеет успехи на юге. 28 сентября стало известно, что в Херсонской области облати ВСУ попали во вражеский склад боеприпасов, уничтожили авто противников и с боем остановили группу диверсантов.

Стоит отметить, что по состоянию на 28 число в Украине уже уничтожили около 58 150 противников и, в частности, 2 тыс. 312 танков РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: