На Запорожском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

Силы обороны Украины отразили атаки российских оккупантов в районах 11 населенных пунктов.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18.00.

"За текущие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Зайцево, Майорск, Зализное, Отрадовка, Николаевка Вторая, Озеряновка, Первомайское, Победа, Новомихайловка, Павловка и Безымянное", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за текущие сутки оккупанты нанесли два ракетных и три авиационных удара, совершили более шести обстрелов из реактивных систем залпового огня.

От вражеских ударов пострадали, в частности, Северск, Белогоровка, Марьинка, Николаев, Вышетарасовка, Терновые Поды, Мирное и Новогригорьевка.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии: на Северском направлении - в районе населенного пункта Сеньковка Черниговской области; на Слобожанском - в районах Стрелечьей, Сосновки, Красного, Грушовки и Сеньково.

На Краматорском направлении - это Старый Караван, Славянск, Закотное, Дубрава и Озерное; на Бахмутском - Спорный, Северск, Серебрянка, Нью-Йорк, Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Отрадивка, Зайцево, Веселая Долина, Опытное, Яковлевка, Майорск, Юрьевка, Белогоровка, Веселое и Раздоловка; на Авдеевском - Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Тоненькое, Красногоровка, Карловка, Марьинка, Елизаветовка, Новомихайловка, Парасковиевка и Георгиевка.

Кроме того, на Новопавловском направлении обстрелам подверглись Павловка, Никольское, Угледар, Владимировка, Егоровка, Пречистовка, Золотая Нива, Шевченко, Новоукраинка, Великая Новоселка, Нескучное и Времовка.

На Запорожском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. Среди них - Степное, Павловка, Новополь, Орехов, Темировка, Ольговское и Гуляйполе.

На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись более 25 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения, в том числе и Никополь.

Война в Украине с Россией - это стоит знать

29 августа в армии Украины подтвердили, что наши воины пошли в контрнаступление. Британская разведка сообщала, что в течение первых дней армия Украины смогла подвинуть линию фронта.

16 сентября президент Владимир Зеленский рассказал об освобождении почти всей Харьковщины.

На нашей земле по состоянию на 28 сентября уже ликвидировано около 58 150 захватчиков и, в частности, 2 тыс. 312 танков противника.

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