Противник в течение ночи потерял автомобиль, отметили в ОК "Юг".

На Херсонщине Вооруженные силы Украины нанесли удар по вражескому складу боеприпасов и с боем остановили диверсионно-разведывательную группу противника.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров, комментируя обстановку по состоянию на 13:00.

Он отметил, что подразделениями ВСУ продолжаются позиционные бои по улучшению и закреплению положения, а также огневой контроль вражеских объектов на временно оккупированной территории. Существенных изменений в состоянии, составе и положении противника нет.

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"Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны выполнены 144 огневые задачи, в частности, по поражению районов сосредоточения вооружения и техники в Херсоне, уничтожению вражеского склада боеприпасов в Новоалександровской громаде Херсонской области. В течение ночи враг потерял 4 человека в живой силе и военный автомобиль. Остальные потери врага доразведываются", - сказал Назаров.

Он добавил, что в Бериславском районе враг направил диверсионно-разведывательную группу из 4 человек, чтобы разведать позиции украинских военных. Стрелковым боем эта ДРГ остановлена.

Ситуация на Херсонщине и потери России в войне с Украиной

29 августа в ВСУ подтвердили, что на юге страны наши воины начали контрнаступление. По данным британской разведки, в течение первых дней армия Украины смогла подвинуть линию фронта.

27 сентября стало известно, что в оккупированном Херсоне были уничтожены и выведены из строя семь вражеских грузовиков "Урал".

По состоянию на 28 сентября в Украине уже уничтожили около 58 150 противников и, в частности, 2 тыс. 312 вражеских танков.

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