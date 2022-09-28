Украинские бойцы за сутки уничтожили 400 оккупантов. Всего с 24 февраля ВСУ уничтожили около 58150 российских захватчиков.
Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует в Facebook.
В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 сентября ориентировочно составляют:
- личного состава - около 58150 (+400) человек ликвидировано;
- танков - 2312 (+6) единиц;
- боевых бронированных машин - 4889 (+8);
- артиллерийских систем - 1381 (+3);
- реактивных систем залпового огня - 331;
- средств ПВО - 175;
- самолетов - 262 (+1);
- вертолетов – 224;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 989 (+12);
- крылатых ракет - 242 (+1);
- кораблей/катеров ‒ 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 3742 (+12);
- спецтехники ‒ 131.
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях, добавили в Генштабе
Ситуация на фронте - что известно
24 февраля Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину. Оккупанты сбрасывали бомбы как на военные, так и на гражданские объекты, а также издевались и убивали украинцев на временно оккупированных территориях.
Станои на 28 сентября за сутки украинские воины уничтожили самолет шесть беспилотников и одну управляемую авиационную российскую ракету Х-59, а также отбили вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов.