Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях

Украинские бойцы за сутки уничтожили 400 оккупантов. Всего с 24 февраля ВСУ уничтожили около 58150 российских захватчиков.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины информирует в Facebook.

В частности, общие боевые потери противника с 24 февраля по 28 сентября ориентировочно составляют:

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личного состава - около 58150 (+400) человек ликвидировано;

танков - 2312 (+6) единиц;

боевых бронированных машин - 4889 (+8);

артиллерийских систем - 1381 (+3);

реактивных систем залпового огня - 331;

средств ПВО - 175;

самолетов - 262 (+1);

вертолетов – 224;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 989 (+12);

крылатых ракет - 242 (+1);

кораблей/катеров ‒ 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 3742 (+12);

спецтехники ‒ 131.

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях, добавили в Генштабе

Ситуация на фронте - что известно

24 февраля Российская Федерация начала полномасштабное вторжение в Украину. Оккупанты сбрасывали бомбы как на военные, так и на гражданские объекты, а также издевались и убивали украинцев на временно оккупированных территориях.

Станои на 28 сентября за сутки украинские воины уничтожили самолет шесть беспилотников и одну управляемую авиационную российскую ракету Х-59, а также отбили вражеские атаки в районах восьми населенных пунктов.

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