Украинская авиация внанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Украины 19 декабря сбили два российских вертолета. Информация по их типу пока уточняется.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, украинская авиация за сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники и пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов захватчиков.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили склад боеприпасов, два пункта управления и два района сосредоточения живой силы противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за текущие сутки Россия нанесла один ракетный удар, а также совершила около десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня. Кроме того, РФ применила 28 иранских ударных БПЛА Shahed-136, 23 из которых сбили Силы обороны Украины.

Потери России в Украине

Общие потери России в Украине составляет 98 800 личного состава, сообщил Генштаб ВСУ. За сутки потери РФ возросли еще на 520 захватчиков.

Кроме того, украинские бойцы за сутки уничтожили один танк, шесть вражеских боевых бронированных машин, пять артиллерийских систем, одно вражеское средство противовоздушной обороны, \\восемь беспилотников оперативно-тактического уровня, а также 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн.