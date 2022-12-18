Он назвал угрозы некоторых представителей РФ смешными.

Президент Украины Владимир Зеленский поднял тему возможных поставок нашей стране американских систем ПВО Patriot и истерик некоторых представителей России в связи с этим.

Как поделился глава украинского государства в интервью французской телекомпании LCI, он лично занимается вопросом поставок этих систем ПВО:

"Процесс идет, я этим лично занимаюсь. В принципе, это очень для нас нужно... Для меня это важно – это мои личные отношения с президентом Байденом".

Не смог Зеленский не ответить на угрозы Москвы из-за поставок систем Patriot нашей стране. "Угрозы от некоторых их официальных лиц по поводу наличия Patriot на нашей земле, они смешны. Это в них алкоголь говорит. Я считаю, что они часто нетрезвыми что-то формулируют и кому-то угрожают", — убежден президент Украины.

Передача Украине систем Patriot

В середине декабря появилась информация о том, что США могут передать Украине ЗРК Patriot.

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что передача Украине систем противовоздушной обороны Patriot может привести к непредсказуемым последствиям. Они убеждены, что это - "очередной провокационный шаг" Белого дома.

Спикер Пентагона Пэт Райдер прокомментировал заявление посольства РФ в Вашингтоне о поставках комплексов Patriot в Украину. Он подчеркнул, что Россия не будет диктовать США, какую военную технику отправлять Киеву.

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