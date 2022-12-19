Противники потеряли еще один танк, отметили в Генштабе ВСУ.

Общие потери России в войне с Украиной за сутки возросли еще на 520 захватчиков.

Теперь количество ликвидированных врагов составляет 98 800 человек, сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

По его данным, на нашей земле также уничтожен еще один танк, 6 вражеских боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 1 вражеское средство противовоздушной обороны, а также 8 беспилотники оперативно-тактического уровня.

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Кроме того, ликвидированы 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и одна единица спецтехники.

Ситуация на фронте - что надо знать

Генштаб ВСУ сообщал, что на протяжении прошлых суток украинские воины отразили атаки россиян в Донецкой области в районах населенных пунктов Андреевка, Бахмутское, Бахмут, Верхнекаменское, Подгородное, Клещиевка, Красногоровка, Марьинка, Александрополь, Победа и Новомихайловка, а в Луганской - под Белогоровкой, Червонопоповкой, Макеевкой и Стельмаховкою.

По его данным, украинские воины поразили ряд важных объектов врага, в частности, пункт управления и склады боеприпасов.

Стоит отметить, что по состоянию на 18 декабря на нашей земле уничтожили около 98 тысяч 280 противников.

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