Повреждения получила территория одного из частных предприятий.

Российские оккупанты ударили ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры Запорожья.

Коварный враг снова цинично атаковал ночное Запорожье, сообщил в своем Telegram-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Есть попадание в предприятие.

"На этот раз оккупанты ударили своими проклятыми ракетами по объектам промышленной и энергетической инфраструктуры города. Известно, что повреждения получило одно из частных предприятий", - отметил он.

Видео дня

Куртев отметил, что в настоящее время полная информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

"На местах работают соответствующие службы. Россия - страна-террорист", - написал секретарь горсовета.

Обстрелы Запорожья

Как известно, российская армия постоянно обстреливает город и область из различного вооружения.

В конце сентября россияне ударили ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья. Погиб 31 человек, из которых 30 гражданских и один сотрудник полиции.

9 октября оккупанты нанесли удары ракетами С-300 и X-22 по жилым кварталам города. В результате удара была разрушена девятиэтажка и пять частных домов.

В ночь на 23 ноября войска РФ обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Запорожской области. Из-за российской атаки погиб младенец.

Вас также могут заинтересовать новости: