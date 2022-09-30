На месте событий работают соответствующие службы.

Враг нанес ракетный удар по окраине Запорожья, есть пострадавшие.

Об этом сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг нанес ракетный удар по окраине областного центра. По предварительной информации, есть пострадавшие", - отметил он.

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По словам Старуха, на месте событий работают соответствующие службы. Больше информации он сообщит позже.

Война в Украине: что известно

На юге и востоке Украины продолжается контрнаступление украинской армии. С начала наступательной операции удалось подвинуть линию фронта на 12 километров. РФ не хочет признавать поражения и от бессилия бьет по мирным городам.

Вчера ВСУ поразили десятки районов сосредоточения войск и техники врага и склады с БК, а оккупанты атаковали Одесскую и Николаевскую дронами-камикадзе. Этой ночью городской голова Николаева Александр Сенкевич также сообщил, что враг обстрелял жилой квартал Николаева.

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