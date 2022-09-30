Все жертвы - гражданские лица.

Российские войска утром 30 сентября ударили ракетами по гражданской гуманитарной колонне на выезде из Запорожья.

Об этом в Telegram сообщил председатель Запорожской ОВА Александр Старух.

"Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь", - написал он.

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Есть погибшие и раненые.

На месте сейчас работают экстренные службы. Мелитопольский городской голова Иван Федоров добавил, что среди пострадавших также есть жители Мелитополя.

"Пока невозможно даже посчитать количество погибших и раненых людей. Среди пострадавших в том числе мелитопольцы, - написал он в Telegram.

Как писал УНИАН, враг нанес ракетный удар по окраине Запорожья, есть пострадавшие.

ОБНОВЛЕНО 9:39.Стали известны первые данные о жертвах.

"Пока известно о 23 погибших и 28 раненых. Все гражданские люди, наши земляки", - отметил председатель ОВА Старух.

Война в Украине: последние новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на востоке и юге страны в информационной тишине. Однако глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что защитники "уверенно шагают вперед", и надеется в ближайшее время получить позитивные новости.

Этой ночью враг атаковал Одесскую и Николаевскую области. По Николаевщине было направлено пять дронов-камикадзе, два из которых попали: один - в админздание, другой - в объект критической инфраструктуры.

В результате ночного удара по Николаеву ранения получили 8 человек.

Над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбито 2 дрона камикадзе на подлете к Одессе.

Враг нанес ракетный удар по Днепру. Ракеты попали в транспортное предприятие - горит админздание и 50 автобусов.

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