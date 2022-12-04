По словам Арестовича, россияне понимают, что им надо отводить силы с ЗАЭС.

Российское руководство осознало, что ждет их войска в Запорожской области. Понимая, что разгрома не избежать, они решаются на побег, пытаясь получить хоть какие-то "успехи".

Как рассказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в беседе с российским правозащитником Марком Фейгиным, вывод российских войск из Запорожской АЭС - это "сладкие разговоры об очередном "жесте доброй воли".

Арестович объяснил, что город Энергодар, в котором размещена ЗАЭС, находится напротив Никополя - чуть левее того места, где российские войска очень ожидают удара ВСУ. По его словам, при наступлении украинских войск на Мелитополь, Энергодар останется в глубоком и абсолютно безнадежном тылу, а российские войска окажутся без снабжения и в полном окружении.

"Нам там даже воевать не надо: мы подошли, окружили, подождали, пока они там зд*хнут и забрали Запорожскую АЭС тепленькой и без единого повреждения. Они это знают. Поэтому все разговоры - не жест хорошей воли, а это их меры по отчаянным попыткам обеспечить оборону юга и сделать так, чтобы часть их сил и средств не попали в ловушку, в том числе и в Энергодаре", - говорит Арестович.

Поэтому россияне понимают, что им надо отводить силы с ЗАЭС.

"А если надо отводить, так почему бы и не сторговаться. Было бы очень наивно со стороны Украины что-то там обменять на Энергодар, если он и так попадет нам в руки, как перезрелый плод при активном движении ВСУ на юг. Разве что темпы подгоняют, сроки.... Возможно", - отметил Арестович, добавив, что он совершенно спокоен о судьбе Энергодара. - "Если логика войны будет такой, как они (российские войска - ред.) выстраивают линию обороны, то Энергодар сам придет нам в руки: можно особо не бояться и не обмениваться".

Война в Украине: ситуация на Запорожье

Оккупанты контролируют более половины территории Запорожской области. В частности, временно оккупирован Энергодар, где расположена ЗАЭС. Время от времени оккупанты устраивают провокации на территории станции, нанося удары по ней.

В МАГАТЭ убеждены, что уже к концу года могут обеспечить безопасность атомной электростанции. По словам глава МАГАТЭ, украинская сторона настаивает на том, чтобы российские войска убрали оружие с территории АЭС, и агентство поддерживает эти требования, а РФ не отрицает.

Накануне росСМИ сообщили, что в Кремле и российском правительстве готовы к сделке по Запорожской атомной электростанции. Власти РФ якобы могут пойти на вывод войск с ЗАЭС в обмен на то, что получат гарантии бесперебойного транзита газа и нефти по украинской территории.

1 декабря Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противник отводит отдельные подразделения с захваченной части Запорожской области и готовит к эвакуации персонал оккупационных "администраций" населенных пунктов. По данным Генштаба, из Михайловки выехали подразделения, которые базировались в одном из учебных заведений и в местном отделении полиции. В населенных пунктах Инженерное и Пологи враги покидают дома, в которых жили, и вывозят похищенные вещи.

Пока что контрнаступление ВСУ на Запорожском направлении не начато. Как объяснял военный эксперт Александр Коваленко, для этого условия пока что не сформировались.

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