В частном секторе Запорожья повреждено около 20-ти домов.

В результате ракетных ударов по Запорожью повреждены около 70 домов и 4 образовательных учреждения.

Об этом в своем Telegram сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"В настоящее время, по предварительной информации, известно, что повреждены около 20-ти домов частного сектора и около 50-ти многоэтажек. Также повреждены 4 образовательных учреждения", - сообщил он.

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Он также отметил, что на местах работают спасательные и коммунальные службы. Работы продолжаются.

Новый вражеский обстрел Запорожья - самые важные новости

Как сообщал УНИАН, в результате ночного удара по Запорожью погибли 17 человек, зафиксировано около 10 "прилетов" вражеских ракет.

Враг регулярно наносит ракетные удары по Запорожью. Так, 6 октября в результате удара российских оккупантов по городу погибли 17 человек. Председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух говорил, что число жертв может возрасти до 20 человек.

7 числа противники впервые атаковали Запорожье иранскими дронами-камикадзе, сообщалось об одном пострадавшем.

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