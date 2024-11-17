По информации президента. силы ПВО Украины уничтожили более 140 воздушных целей.

Утром 17 ноября Россия осуществила массированный комбинированный удар по всем регионам Украины. В общей сложности россияне запустили около 120 ракет и 90 дронов. Силы ПВО Украины уничтожили более 140 воздушных целей. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"За эту ночь и утро российские террористы применили дроны разных типов, в частности, "шахеды". Крылатые, баллистические и аэробалистические ракеты: "Цирконы", "Искандеры", "Кинжалы", - отметил он.

По словам Зеленского, целью РФ была украинская энергетическая инфраструктура, есть обесточенные районы, пострадавшие и жертвы:

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"К сожалению, есть повреждения объектов от попаданий и падения обломков. В Николаеве в результате атаки дрона два человека погибли и еще шестеро ранены, среди них двое детей. Мои соболезнования родным и близким погибших. На сегодняшний день есть обесточенные районы, все необходимые силы привлечены для ликвидации последствий и восстановления".

Также президент добавил, что в отражение этой атаки были вовлечены пилоты F-16, "сушек" и МиГов, мобильные огневые группы, РЭБ.

Массированная атака 17 ноября - что сообщалось

Напомним, ранее УНИАН писал, что 17 ноября Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК - серьезно повреждено оборудование. Работники предприятий приступили к устранению последствий обстрела и восстановлению работы оборудования.

Известно, что это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

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