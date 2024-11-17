Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

Утром воскресенья, 17 ноября, Россия обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК. В результате ударов серьезно повреждено оборудование.

Как заявили в пресс-службе ДТЭК, серьезно повреждено оборудование станций. После окончания обстрелов работники предприятий оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования.

Это уже восьмая массированная атака на энергетические предприятия компании за этот год. Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 190 раз.

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Ракетная атака России - главные новости

Утром 17 ноября армия РФ нанесла массированный ракетный удар по Украине. По данным мониторинговых каналов, одновременно в воздушном пространстве нашей страны находилось 45 ракет. В Воздушных силах Украины сообщили, что пуски ракет из стратегических бомбардировщиков начались в 05:42, впоследствии РФ запустила "Калибры", "Кинжалы".

Ракеты держали курс на Киев, Кропивницкий, Кривой Рог, Одессу, Николаевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Черниговскую, Полтавскую и Винницкую области, в разных городах раздавались взрывы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что из-за атаки оккупантов в городе исчезло электроснабжение, начались проблемы с водоснабжением. В Минэнерго сообщили, что РФ атакует объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.

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