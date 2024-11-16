Украинские военные поделились, что ситуация в Курской области сложная, но они еще способны дать отпор врагу.

Россия хочет вернуть полный контроль над Курской областью перед возможными мирными переговорами при администрации нового президента США Дональда Трампа. Тем не менее украинские военные продолжают отбивать контрнаступления врага, сообщает The Washington Post.

"Ясно, что Москва не начнет никаких переговоров, пока не выгонит из Курской области всех до единого украинских солдат", - рассказал журналистам главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

В издании отметили, что Россия стала осознавать, что Курская область может стать одним из рычагов давления на возможных переговорах. Поэтому в Кремле хотят выйти на диалог только с позиции силы, вернув регион под свой контроль.

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Украинские войска захватили до 1500 квадратных километров российских территорий в первые две недели Курской операции в августе, поделился с журналистами аналитик Black Bird Group Паси Паройнен. Он подчеркнул, что с тех пор россияне постоянно контратаковали, и, поскольку сейчас наступление ведется с трех направлений, он прогнозирует, что в ближайшие дни удерживаемые Украиной территории сократятся.

По данным американской разведки, Россия направила в Курскую область не менее 10 000 солдат КНДР, заявили в издании. В ведомстве отмечали, что одно из крупных контрнаступлений было проведено почти сразу после избрания Дональда Трампа на пост президента США.

Журналисты поделились, что последнее контрнаступление российских оккупантов не прошло гладко. По их словам, враг добился лишь незначительных успехов, а также потерял значительное количество войск и техники.

39-летний украинский военный по имени Александр, работающий в разведке в Курской области в составе 82-й бригады, рассказал журналистам, что за последние дни Силы обороны уничтожили более 50 российских машин, включая БТРы и танки. По его словам, российские солдаты постоянно совершают одни и те же ошибки: двигаются по дорогам, которые контролируются украинскими огневыми средствами, пропускают повороты и даже стреляют по своим же пехотным позициям.

Артем Ефанов, оператор БПЛА в 82-й бригаде заявил журналистам, что видел, как российские войска застревали в болотах, трясинах и реках, а грязная местность мешала им успешно продвигаться вперед.

"Мы удерживаем рубежи. Стало труднее, но у нас есть средства", - подчеркнул Ефанов.

Ситуация в Курской области: что известно

Ранее военнослужащий Сил обороны Украины Виталий Овчаренко поделился, что местные русские не рады солдатам из КНДР в Курской области. По его словам, они иногда путают северокорейских военных с бурятами.

Кроме того, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, нужно ли Украине удерживать Курскую область. Он отметил, что есть вторая часть операции, которая до сих пор не сработала.

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