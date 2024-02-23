Информация о количестве пострадавших уточняется.

Вечером 22 февраля российские оккупационные войска атаковали Одесскую область ударными дронами типа Shahed. В регионе несколько часов длилась воздушная тревога.

О последствиях вражеской атаки рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, в Одессе вспыхнул пожар на объекте гражданской инфраструктуры.

"Есть информация о пострадавших людях. Данные и количество уточняются. На месте работают все соответствующие службы", – написал он.

Других подробностей пока нет. Стоит отметить, что тревога в области длилась более двух часов – с 21:10 до 23: 54 22 февраля.

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22 февраля под огнем российских оккупантов оказалась и Донецкая область. Враг обстрелял Константинопольское из "Ураганов". По территории села попали 13 снарядов.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, 1 человек погиб и 9 ранены. Среди раненых – 4 подростка: 12, 14, 15 и 16 лет. Всем оказана необходимая медицинская помощь.

Также оккупанты ударили по тепловой электростанции, расположенной в одном из прифронтовых регионов. В результате атаки пострадали энергетики, было серьезно повреждено оборудование ТЭС.

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