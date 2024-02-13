Террористические действия РФ, к сожалению, привели к жертвам.

В течение суток Вооруженные Силы Украины мощно ударили по российским оккупантам, попав по пунктам управления и складам боеприпасов врага.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook, в течение суток враг нанес один ракетный удар, 94-авиационных, совершил 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также объекты критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, пункту управления и трем районам расположения зенитно-ракетных комплексов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожено 16 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", - отметили в Генштабе.

Кроме того, подразделения ракетных войск нанесли удары по району сосредоточения личного состава, четырем артиллерийским средствам противника, пункту управления, двум складам боеприпасов и средству радиоэлектронной борьбы российских оккупантов.

Новые потери России - какая статистика была утром

Утром 13 февраля, Генштаб сообщил, что за предыдущие сутки украинские военные ликвидировали еще более тысячи российских захватчиков. Так, общие потери врага среди личного состава по состоянию на 13 февраля ориентировочно составили уже около 397 тыс. 80 человек.

Что касается техники противника, то танков за время полномасштабного вторжения было уничтожено уже 6 тыс. 424 единицы, боевых бронированных машин - 12 тыс. 4, а артиллерийских систем - 9 тыс. 500.

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