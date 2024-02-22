Повреждено оборудование теплоэлектростанции.

В четверг, 22 февраля, российская оккупационная армия ударила по прифронтовой тепловой электростанции, в результате атаки пострадали энергетики.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ДТЭК, российские захватчики серьезно повредили оборудование теплоэлектростанции, проходит ликвидация последствий атаки. Шестерым нергетикам оказали первую медицинскую помощь, их доставили в больницу.

Отмечается, что с начала отопительного сезона российские захватнические войска обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК около 40 раз.

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Удары по украинской энергетике: последние новости

Как сообщал УНИАН, в ночь на 13 февраля российские захватчики атаковали Днепр ракетами и беспилотными летательными аппаратами. В результате атаки в городе возникли перебои со светом, местные власти объявили об эвакуации из одной больницы и закрытии учебных заведений.

Той ночью ДТЭК сообщил о прекращении производства электроэнергии одной из теплоэлектростанций из-за обстрела со стороны войск Российской Федерации.

Недавно в Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили, что российские захватчики повредили линию, которая обеспечивала энергоснабжение Запорожской атомной электростанции.

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