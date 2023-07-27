Личность женщины устанавливается.

В ночь на 23 июля российские оккупанты нанесли по Одессе ужасный ракетный удар, в результате которого один человек – 49-летний охранник ресторана, расположенного в Доме ученых – погиб.

Через четыре дня после атаки была найдена еще одна жертва, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"Погибшую женщину нашли в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на улице Парковой", – сообщили в мэрии. Сейчас личность погибшей устанавливается.

Видео дня

Упомянутая улица находится на значительном расстоянии от исторического центра, на который ночью 23 июля пришелся основной ракетный удар.

Атака российской армии по Одессе 23 июля - что надо знать

В ночь на 23 июля российские военные нанесли по Одессе массированный удар ракетами разного типа. В результате этой атаки на мирный город пострадали более 20 человек (среди них четыре ребенка), из которых 17 были госпитализированы, в том числе – троих детей. Один человек погиб.

Российские ракеты попали, в частности, в исторический центр города, который включен в список ЮНЕСКО. Также из-за вражеской атаки пострадали другие районы Одессы. В общем повреждения и разрушения получили более 60 зданий, среди которых примерно три десятка памятников архитектуры. Пострадали жилые дома, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Дом ученых, здание консульства Греции и другие здания.

Вас также могут заинтересовать новости: