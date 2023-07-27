В ночь на 23 июля российские оккупанты нанесли по Одессе ужасный ракетный удар, в результате которого один человек – 49-летний охранник ресторана, расположенного в Доме ученых – погиб.
Через четыре дня после атаки была найдена еще одна жертва, сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
"Погибшую женщину нашли в нежилой пристройке возле разрушенного частного дома на улице Парковой", – сообщили в мэрии. Сейчас личность погибшей устанавливается.
Упомянутая улица находится на значительном расстоянии от исторического центра, на который ночью 23 июля пришелся основной ракетный удар.
Атака российской армии по Одессе 23 июля - что надо знать
В ночь на 23 июля российские военные нанесли по Одессе массированный удар ракетами разного типа. В результате этой атаки на мирный город пострадали более 20 человек (среди них четыре ребенка), из которых 17 были госпитализированы, в том числе – троих детей. Один человек погиб.
Российские ракеты попали, в частности, в исторический центр города, который включен в список ЮНЕСКО. Также из-за вражеской атаки пострадали другие районы Одессы. В общем повреждения и разрушения получили более 60 зданий, среди которых примерно три десятка памятников архитектуры. Пострадали жилые дома, Спасо-Преображенский кафедральный собор, Дом ученых, здание консульства Греции и другие здания.