Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем - российские военные.

Российские оккупационные войска продолжают мародерство на оккупированных территориях Украины. Уже известно, что рашисты вывозят награбленное на гражданских авто в Луганск.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечернем сводке.

Так, на участке трассы Старобельск – Луганск в направлении на Луганск отмечено около 300 гражданских автомобилей, в основном с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем - российские военные.

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Отмечается, что похожая тенденция наблюдается в населенных пунктах временно захваченных территорий на юге Украины. В городе Пологи Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей автомобили. В Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных украинцами домов.

Ранее УНИАН уже сообщал, что британский эксперт спрогнозировал, когда Украина "выбьет" РФ со всех территорий.

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