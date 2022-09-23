Партизанское движение становится сильнее, отметил мэр.

В Мелитополе Запорожской области партизанское движение начало зарождаться еще в первый день полномасштабного вторжения России в Украину - 24 февраля, тогда на въезде в город украинские военные и терроборона уничтожили первые вражеские бронетранспортеры.

В партизанское движение входят десятки тысяч человек, активное сопротивление оказывают сотни из них, рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в интервью "24 каналу".

"…Сегодня, если мы говорим о партизанском движении, которое появилось или не появилось, то это абсолютно точно десятки тысяч человек. Сотни из них - это активное сопротивление, которое мы сегодня называем партизанами", - рассказал чиновник.

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По его словам, партизанское движение усиливается.

"…сила сопротивления и партизаны проходят обучение. Они приобретают опыт, поэтому более эффективной и качественной становится их работа…", - добавил мэр.

Ситуация в Мелитополе - что стоит знать

26 февраля российское Минобороны утверждало, что Мелитополь оккупирован. После этого появилась информация, что город еще контролирует Киев. Позже сведения об оккупации города подтвердились.

В конце апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил, что противник использует аэродром в Мелитополе - на нем базировались российские вертолеты Ми-8 и Ка-52 и штурмовые самолеты Су-25.

Жители Мелитополя активно выступили против оккупантов - в конце мая был патриотичный митинг, в городе появлялись проукраинские надписи и угрозы захватчикам и их пособникам.

Люди не только мирным способом показывали свое недовольство, в частности, были подорваны железнодорожные пути перед российским бронепоездом, взорван железнодорожный мост между Мелитополем и Токмаком.

В начале июня Иван Федоров сообщил, что более 100 россиян "устранено мелитопольским партизанским движением и сотрудничеством спецслужб".

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